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Ali Koç, ''Serdar Dursun büyük fırsat transferidir.''

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Giriş: 23.06.2021 10:07
Ali Koç, Serdar Dursun transferi için "Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, ''Serdar Dursun büyük fırsat transferidir.''
Ali Koç, ''Serdar Dursun büyük fırsat transferidir.''
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