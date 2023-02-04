04 Şubat 2023, Cumartesi
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Ali Koç ile Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçının ardından kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle, Teknik Direktör Jorge Jesus da "sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.