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Ali Koç ile Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi

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Giriş: 04.02.2023 10:20
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçının ardından kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle, Teknik Direktör Jorge Jesus da "sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Ali Koç ile Jorge Jesus PFDK’ya sevk edildi
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