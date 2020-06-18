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Alanyaspor Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaması atv CANLI İZLE |Video

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Giriş: 18.06.2020 19:51
Güncelleme:18.06.2020 19:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale adını yazdıran Trabzonspor'un rakibi bu akşam belli oluyor. Deplasmanda ilk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor evinde Antalyaspor'a yenilmeyerek finalde bordo mavililerin rakibi olmak istiyor. Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele atv ekranında CANLI yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale adını yazdıran Trabzonspor'un rakibi bu akşam belli oluyor. Deplasmanda ilk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor evinde Antalyaspor'a yenilmeyerek finalde bordo mavililerin rakibi olmak istiyor. Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele atv ekranında CANLI yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ATV

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Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE
Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE
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