16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.02.2020

Alanya Gençlerbirliği maçı CANLI anlatım İZLE |Video

Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 7 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ile son 2 haftadır puana hasret olan Ankara ekibi arasındaki zorlu karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftalar ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ maçınını CANLI anlatımını ahaber.com.tr'den izleyebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Yasin Anzerli maçın ilk 11'lerini ve son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 7 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ile son 2 haftadır puana hasret olan Ankara ekibi arasındaki zorlu karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftalar ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ maçınını CANLI anlatımını ahaber.com.tr'den izleyebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Yasin Anzerli maçın ilk 11'lerini ve son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. 7 haftadır namağlup olan Alanyaspor, 39 puanla 4. sırada bulunurken, 21 puanlı Ankara ekibi ise 21 puanla 13. durumda. Erol Bulut yönetimindeki turuncu-yeşilliler kazanarak şampiyonluk yarışının içinde kalmak, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 3 puan alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kupada dev final A Spor'da
Kupada dev final A Spor'da
Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI
Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI
Alanya Gençlerbirliği maçı CANLI
Alanya Gençlerbirliği maçı CANLI
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı derbi yorumu! ''Fenerbahçe, Galatasaray maçına...''
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı derbi yorumu! ''Fenerbahçe, Galatasaray maçına...''
Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Teknik adamla yollar ayrıldı
Ankaragücü Fenerbahçe canlı anlatım izle | Video
Ankaragücü Fenerbahçe canlı anlatım izle | Video
Galatasaray'ın yeni transferinden müthiş gol
Galatasaray'ın yeni transferinden müthiş gol
Başakşehir Beşiktaş maçına damga vuran görüntü
Başakşehir Beşiktaş maçına damga vuran görüntü
Fenerbahçe Beko finalde!
Fenerbahçe Beko finalde!
Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI
Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI
Ankaragücü Fenerbahçe maçı CANLI
Ankaragücü Fenerbahçe maçı CANLI
Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçına hangi 11'le çıkacak?
Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçına hangi 11'le çıkacak?
Daha Fazla Video Göster