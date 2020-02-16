Alanya Gençlerbirliği maçı CANLI anlatım İZLE |Video

Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 7 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ile son 2 haftadır puana hasret olan Ankara ekibi arasındaki zorlu karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftalar ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ maçınını CANLI anlatımını ahaber.com.tr'den izleyebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Yasin Anzerli maçın ilk 11'lerini ve son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 7 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ile son 2 haftadır puana hasret olan Ankara ekibi arasındaki zorlu karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftalar ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ maçınını CANLI anlatımını ahaber.com.tr'den izleyebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Yasin Anzerli maçın ilk 11'lerini ve son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. 7 haftadır namağlup olan Alanyaspor, 39 puanla 4. sırada bulunurken, 21 puanlı Ankara ekibi ise 21 puanla 13. durumda. Erol Bulut yönetimindeki turuncu-yeşilliler kazanarak şampiyonluk yarışının içinde kalmak, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 3 puan alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor.