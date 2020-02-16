Alanya Gençlerbirliği maçı CANLI anlatım İZLE |Video
Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 7 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ile son 2 haftadır puana hasret olan Ankara ekibi arasındaki zorlu karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftalar ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ maçınını CANLI anlatımını ahaber.com.tr'den izleyebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Yasin Anzerli maçın ilk 11'lerini ve son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.
ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM İZLE
Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. 7 haftadır namağlup olan Alanyaspor, 39 puanla 4. sırada bulunurken, 21 puanlı Ankara ekibi ise 21 puanla 13. durumda. Erol Bulut yönetimindeki turuncu-yeşilliler kazanarak şampiyonluk yarışının içinde kalmak, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 3 puan alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.