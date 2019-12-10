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10.12.2019
Ahmet Ağaoğlu: Oyun oynanırken kural değişmez!
TFF’nin lisans talimatını değiştirmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu karar Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez." dedi.
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