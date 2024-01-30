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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Sağ ve sol bek transferleri için tarih verdi

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Giriş: 30.01.2024 00:56
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 2-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek ve Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorularına Okan Buruk'tan çarpıcı yanıtlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ ve sol bek transferiyle ilgili soruyu tarih vererek yanıtladı. İşte detaylar...
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
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