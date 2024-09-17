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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Icardi derbide oynayacak mı?

Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Icardi derbide oynayacak mı?

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Giriş: 17.09.2024 23:31
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yendi. Maçın ardından Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın "Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi forma giyecek mi?" sorusuna yönelik tecrübeli hocadan flaş bir açıklama geldi.
Icardi derbide oynayacak mı?
Icardi derbide oynayacak mı?
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