Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Galatasaray İstanbulspor’u deplasmanda mağlup etti. Galatasaray’a galibiyet golünü yıldız futbolcu Icardi getirdi. Mauro Icardi, Olimpiyat sahasında yaptığı şov ile yine ağları havalandırarak üst üste rekora imza attı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik adam Okan Buruk, Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’dan gelen Icardi sorusunu yanıtladı.