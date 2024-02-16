16 Şubat 2024, Cuma
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Ahaber.com.tr sordu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske yanıtladı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak avantajı kaptı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek ve Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorularına Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'den çarpıcı yanıtlar geldi. Brian Priske, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında Rams Park'taki atmosfer hakkındaki sorulan soruya açıklamada bulunurken, Okan Buruk ise yeni transferlerin kadroya ne zaman katılacağına yönelik çarpıcı bir yanıt verdi.