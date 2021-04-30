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Adana'da koronavirüs tedbirlerini çiğneyen ve alkollü şekilde araçla gezen gençler ortalığı karıştırdı

AA
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Giriş: 30.04.2021 15:44
Güncelleme:30.04.2021 15:57
Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza kesildi. Gençler olay çıkarırken başkasının kimlik numarasını vererek cezadan kurtulmak isteyen genç kadın karakola götürüldü.
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