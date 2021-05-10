Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'de

Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor 26, Giresunspor ise 44 yıl sonra en üst futbol organizasyonunda mücadele edecek. 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Mavili taraftarlar yaptıkları konvoylarla şehirde saatlerce tur attı.

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