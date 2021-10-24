24 Ekim 2021, Pazar
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Adana Demirspor son anda I Sivasspor 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 10. hafta maçında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmanın son anlarına 1-0 geride giren Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-1 berabere tamamladı ve 1 puanı kurtardı. Sivasspor'un golünü ise 7. dakikada Max Gradel kaydetti.