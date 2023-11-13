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Adana Demirspor ile Fenerbahçe yenişemedi!

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Giriş: 13.11.2023 10:17
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler, liderlik yarışı verdiği Galatasaray'ın Hatayspor karşısında kaybettiği haftada eline gelen şansı değerlendiremezken averajla koltuğa oturdu. İki takım da birer puana razı olurken, ev sahibinin sahasında yenilmezlik serisi de devam etti.
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