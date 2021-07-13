Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz ile görüştüklerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'e bu sene yükselen Adana Demirspor yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Sancak, dünyaca ünlü stoper David Luiz ile görüşme yaptıklarını duyurdu. Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor. En uygun şartlarla getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.