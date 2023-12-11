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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Halil Umut Meler açıklaması: "Soruşturma başlatıldı"

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Giriş: 11.12.2023 23:25
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken mücadelenin bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

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