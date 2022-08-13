Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. Transfer konusunda da 1-2 eksikleri olduğunu vurgulayan Avcı, yeni bir değerlendirme yapacağını söyledi. Diğer yandan Avcı, Hatasyspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın durumu ile konuştu ve "B" planını açıkladı.