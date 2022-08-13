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Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

İHA
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Giriş: 13.08.2022 10:01
Güncelleme:13.08.2022 10:01
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. Transfer konusunda da 1-2 eksikleri olduğunu vurgulayan Avcı, yeni bir değerlendirme yapacağını söyledi. Diğer yandan Avcı, Hatasyspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın durumu ile konuştu ve "B" planını açıkladı.
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