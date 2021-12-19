19 Aralık 2021, Pazar
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Abdullah Avcı: "Trabzonspor'un büyüklüğünü gösterdik"
Trabzonspor rakipleriyle puan farkını açmaya devam ediyor. Etkili performansıyla kazanmaya devam eden bordo mavililer, son 11 sezondaki en iyi 17 haftalık performansını ortaya koydu.