Abdullah Avcı: “Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz”

Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bu hiç şık olmadı. Oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye’nin gündemini değiştirdik. Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam” dedi.