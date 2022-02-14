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Videolar Spor Videoları Abdullah Avcı: "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"

Abdullah Avcı: "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"

İHA
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Giriş: 14.02.2022 14:10
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğun ışığının pırıl pırıl parladığını belirterek, "Hafta hafa gideceğiz. Konyaspor galibiyetini cebimize koyduk" dedi.
Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor
"Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"
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