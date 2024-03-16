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ABD’de tenis maçını arılar bastı! Oyuncular kaçtı arılar kovaladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 12:36
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen “İndian Wells Masters” tenis turnuvası arıların istilasına uğradı. Çeyrek final maçında tenis kortuna akın eden binlerce arı nedeniyle müsabakaya iki saat ara verildi.
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