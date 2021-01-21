A Spor canlı yayınında flaş Onyekuru yorumu: Bruma ve Rodrigues'ten daha iyi... |Video

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, canlı yayında Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru transferini değerlendirdi. Nijeryalı futbolcuya Monaco'da haksızlık yapıldığını dile getiren Korkmaz, Onyekuru'nun Garry Rodrigues ve Bruma'dan da daha iyi futbolcu olduğunu ifade etti.