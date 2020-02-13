A Spor canlı izle | ZTK çeyrek final Erzurumspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! - Video

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı izle! Kupada ilk maçı evinde 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Trabzonspor, BB Erzurumspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Saat 17:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Trabzonspor bu maçta yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyor. A Spor canlı izleme ekranı maçı takip etmek isteyen futbol severler tarafından araştırılıyor. Haberimizden Erzurumspor Trabzonspor canlı izleme linkine ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı izle! Saat 17:00'de başlayacak ZTK çeyrek final rövanş maçı için A Spor canlı izleme ekranı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. İlk maçta evinde 5-0 gibi net bir skorla galip gelen Trabzonspor, BB Erzurumspor deplasmanından iyi bir skorla dönerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Karadeniz ekibinde, Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Alexander Sörloth, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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KUPADA 4. RANDEVU

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ikinci eşleşmedeki ilk maçı da 5-0 kazanarak rakibi önündeki farklı galibiyetlerine devam etti.

Trabzonspor, kupada oynanan 3 maçı kazanırken rakip filelere 14 gol gönderdi, kalesinde ise 1 gol gördü.

RAKİP FENERBAHÇE OLACAK

Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor, rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.