07 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kritik maç öncesi konuştu: Buradan alınacak iyi sonuç Norveç maçıyla taçlanabilir
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Bu maçtan alınacak iyi sonucun Norveç maçıyla taçlanabileceğini söyleyen Güneş "Maçın önemini biz de herkes de biliyoruz. Şartlarımız içinde en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.