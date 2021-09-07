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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kritik maç öncesi konuştu: Buradan alınacak iyi sonuç Norveç maçıyla taçlanabilir

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Giriş: 07.09.2021 10:55
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Bu maçtan alınacak iyi sonucun Norveç maçıyla taçlanabileceğini söyleyen Güneş "Maçın önemini biz de herkes de biliyoruz. Şartlarımız içinde en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
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