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A Milli Takım için yeni teknik direktör kararı

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Giriş: 11.09.2021 11:05
A Millilerde Dünya Kupası elemelerinde oynanan Hollanda maçı, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasına neden oldu. Güneş'in ayrılığının ardından birçok yerli isimle anlaşıldığı yönünde haber çıksa da yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.
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