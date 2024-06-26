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A Milli Takım için tek yürek oldu: Maçı dev ekranda izlediler

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 23:47
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile oynadığı mücadeleyi Sakaryalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranda coşku ile izledi.
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