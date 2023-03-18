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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 12:02
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kamp programı belli oldu.
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