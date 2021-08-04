A Milli Kadın Voleybol Takımımız Olimpiyatlara veda etti

Türkiye saati ile 03.00'da başlayan maç büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmada ilk iki sette her iki takım 25-17'lik skorlarla 1-1 berabere kaldı. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26 önde tamamlayan Güney Kore karşılaşmada 2-1 öne geçerken mücadelede oynanan dördüncü set 25-18 sona erdi ve durum 2-2 oldu. 15 sayı alan ekibin maçı kazanacağı Tie-Break seti 15-13 Güney Kore'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Son topa kadar büyük bir mücadele sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu ve Olimpiyatlara veda etti.

B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Olimpiyatlarda son 8 takım arasına kalmıştı.



