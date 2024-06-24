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A milli futbol takımından son gelişmeler! Çekya- Türkiye maçı çarşamba 22'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 18:33
A Milli Futbol takımı, Euro 2024 F Grubu'nda son maçını çarşamba günü oynayacak. Gruptan çıkmak için büyük avantajı bulunan ay yıldızlı ekibimizle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı.
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