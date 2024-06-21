A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan açıklamalar! Arda Güler oynayacak mı?

EURO 2024'te yarın akşam Portekiz ile karşılaşacak olan milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella ve yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının karşısında soruları yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı rakiplerini şu ana kadar yenememelerini sadece istatistik olarak gördüğünü açıkladı ve kompakt oyun sergiledikleri takdirde kazanabileceklerini söyledi. Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı konusunda da bilgi verdi. Kerem ise çok büyük hayalleri olduğunu ancak dile getirmek istemediğini anlatarak ülke olarak galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

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