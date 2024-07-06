85 milyon tek yürek! Sahada 11 kişi arkalarında 85 milyon

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası soluk soluğa devam ediyor. Türkiye çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. A Milli futbol takımı, Hollanda karşısında galibiyet alırsa yarı finale çıkmaya hak kazanacak. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Beşiktaş'ta heyecanlı taraftarın yanında ATV Haber muhabiri Altay Altuğ ise Berlin’den son durumu aktardı. İşte o görüntüler….

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