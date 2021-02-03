3 Şubat Çarşamba günü 117 kişi hayatını kaybetti vaka sayısı 8 binin üzerinde!

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı gibi verilerin yer aldığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı. İşte 3 Şubat 2021 Çarşamba gününe ait günlük koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 148 bin 192 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Yapılan testler sonucu 8 bin 102 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Önceki günlere göre yükselişe geçen rakamlar ise dikkat çekti.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı 8 bin 314 oldu. 177 vatandaşımız da salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.