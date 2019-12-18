24Erzincanspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk oluyor. İlk maçı kendi evinde 3-0 kazanan Beşiktaş'ın maça yedek ağırlık kadro ile çıkması bekleniyor. Taraftarlar internette "24Erzincanspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadelenin başlama saati ise 13.00... ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ maçı A SPOR ekranından CANLI yayınlanacak. Maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

İlk maçı kendi evinde 3-0 kazanan Beşiktaş'ın maça yedek ağırlık kadro ile çıkması bekleniyor. Taraftarlar internette "24Erzincanspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadelenin başlama saati ise 13.00...

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ maçı A SPOR ekranından CANLI yayınlanacak. Maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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