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2022 Dünya Kupası açılış töreni zannedilen Kur'an-ı Kerim tilaveti paylaşım rekoru kırdı

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Giriş: 19.11.2022 15:18
Güncelleme:19.11.2022 15:18
2022 Dünya Kupası, tarihinde ilk kez bir Müslüman ülkede yapılacak. Katar'ın ev sahipliği yapacağı dev organizasyon yarın Katar-Ekvador arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Dünyanın merakla beklediği turnuva öncesi sosyal medyada yayılan bir görüntü viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Katar'daki bir statta okunan Kur'an-ı Kerim tivaletini açılış töreni zannederek paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kez beğenilen videoya Müslüman olmayan yüz binlerce insan da beğeni gönderip paylaştı. Katar'daki hesaplardan yapılan açıklamada ise, açılış videosu zannedilen gösterimin geçen yıla ait anlar olduğu ifade edildi.
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