2021 yılında Google'da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, 2021 yılında spor camiası kapsamında en çok aranan isim oldu. 2021 yılı Google verilerini içeren listede Galatasaray Başkanı Burak Elmas, milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve Beşiktaş'ın dünya yıldızı Miralem Pjanic gibi isimler de yer aldı. İşte Türkiye'de en çok aranan isim...