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2 bin futbol takımı Antalya’da kampa girecek! Dünya kulüpleri Antalya’da buluşacak

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 11:47
Güncelleme:05.12.2022 11:54
Dünya futbol kulüpleri devre arasını Antalya'da geçirecek. Hangi kulüpler Antalya'ya gelecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan anlattı.
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Dünya kulüpleri Antalya’da buluşacak
Dünya kulüpleri Antalya’da buluşacak
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