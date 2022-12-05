2 bin futbol takımı Antalya’da kampa girecek! Dünya kulüpleri Antalya’da buluşacak

Dünya futbol kulüpleri devre arasını Antalya'da geçirecek. Hangi kulüpler Antalya'ya gelecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN