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14 yaşında karting’de Türkiye’yi temsil ediyor

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Giriş: 13.08.2023 16:53
Ayşe Çebi henüz 14 yaşında bir karting sporcusu. Pandemi döneminde tanıştığı karting sporunu çok sevdi. Bu sevgi genç sporcuyu başarıdan başarıya götürdü ve şimdi bu başarısını yurt dışına taşımak için ter döküyor.
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