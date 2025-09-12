13 Eylül 2025, Cumartesi
12 Dev Adam meydanı salladı! Arnavutköy’de coşku tavan yaptı
Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’nin Yunanistan’la oynadığı kritik maç, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev ekranda yüzlerce kişiyi buluşturdu. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, tezahüratlar ve alkışlarla milli takıma destek verdi. Aileleriyle birlikte maçı izleyenler, 12 Dev Adam’ın mücadelesine büyük coşkuyla eşlik etti. Meydan adeta stadyuma dönerken, milli heyecan doruğa ulaştı.