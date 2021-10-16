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Toplumsal Hafıza | Türkiye'de başlangıcı ve sonrasıyla koalisyonlu yıllar

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Giriş: 16.10.2021 00:13
A Haber’de yayınlanan Toplumsal Hafıza, Haktan Uysal’ın sunumuyla 15 Ekim 2021’de ekranlara geldi. Programda; “Demokrasiye hançer: 27 Mayıs 1960, Başlangıcı ve sonrasıyla koalisyonlu yıllar, IMF'nin ağır şartları, Sabancı cinayeti sonrası yaşananlar, Yıl 1993: Mafya-terör-derin devlet üçgeni, Bir dostun ardından: Markar Esayan” başlıkları işlendi. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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