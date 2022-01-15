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Toplumsal Hafıza | Milenyumun 10. yılında neler yaşandı?

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Giriş: 15.01.2022 01:17
Haktan Uysal’ın sunumuyla her cuma akşamı saat 21 ile 23’te A Haber’de ekranlara gelen “Toplumsal Hafıza” programında bu hafta; Milenyumun 10. yılında neler yaşandı? 10’suz 10 yıl… Futbolun ordinaryüsü Lefter, Öncesi ve sonrasıyla Medine Müdafaası, Rauf Denktaş’ın 10. Ölüm yıl dönümü, Zonguldak'tan uzaya yükselen gurur: Grizu-263A, 30 yıl önce ölen 263 madenci anısına, İlk Türk yolcu uçağı, bir zamanlar yasaklı şarkılar, Sultanahmet saldırısının 6. Yıl dönümü” başlıkları işlendi. 14 OCAK 2022 tarihli “Toplumsal Hafıza” yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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