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Toplumsal Hafıza - Gezi'nin Türkiye'ye maliyeti 157 milyar dolar

A Haber
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Giriş: 27.11.2021 01:50
Güncelleme:27.11.2021 01:51
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta 2013 yılında yaşanan Gezi olayları ele alındı. Ağacı bahane ederek günlerce Taksim Meydanı'nda ortalığı savaş yerine çevirenlerin ülkeye ekonomik olarak verdiği zarar 157 milyar dolardı. 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizin perde arkasında kimler vardı? Tüm bu soruların yanıtı 26 Kasım 2021 - Cuma günü yayınlanan programımızda bulabilirsiniz.

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta 2013 yılında yaşanan Gezi olayları ele alındı. Ağacı bahane ederek günlerce Taksim Meydanı'nda ortalığı savaş yerine çevirenlerin ülkeye ekonomik olarak verdiği zarar 157 milyar dolardı. 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizin perde arkasında kimler vardı? Tüm bu soruların yanıtı 26 Kasım 2021 - Cuma günü yayınlanan programımızda bulabilirsiniz.

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