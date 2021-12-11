Toplumsal Hafıza | Dünden bugüne CHP baskınları...

Toplumsal Hafıza programının 10 Aralık 2021 tarihli yayını Haktan Uysal’ın sunumu ile A Haber'de ekranlara geldi. Programda; “Dünden bugüne CHP baskınları, Başörtüsü yasağı: Nasıl başladı, nasıl çözüldü? 1995 seçimlerinde neler yaşandı? Reşadiye saldırısının 12. Yılı, Şehit Polis Vefa Karakurdu, Filistinli Hanzala’nın kayıp mektubu, Kore Gazisi Süleyman Komutan ve Ayla, Pearl Harbor baskınının 80. Yılı, 10 Aralık 1877: Şanlı Plevne Müdafaası, Vefatının 34. Yılında Adile Naşit anısına ve 90. Doğum gününde Zeki Müren anısına…” başlıkları öne çıkarıldı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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