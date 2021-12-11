11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Toplumsal Hafıza Videoları Toplumsal Hafıza | Dünden bugüne CHP baskınları...

Toplumsal Hafıza | Dünden bugüne CHP baskınları...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2021 00:35
Toplumsal Hafıza programının 10 Aralık 2021 tarihli yayını Haktan Uysal’ın sunumu ile A Haber'de ekranlara geldi. Programda; “Dünden bugüne CHP baskınları, Başörtüsü yasağı: Nasıl başladı, nasıl çözüldü? 1995 seçimlerinde neler yaşandı? Reşadiye saldırısının 12. Yılı, Şehit Polis Vefa Karakurdu, Filistinli Hanzala’nın kayıp mektubu, Kore Gazisi Süleyman Komutan ve Ayla, Pearl Harbor baskınının 80. Yılı, 10 Aralık 1877: Şanlı Plevne Müdafaası, Vefatının 34. Yılında Adile Naşit anısına ve 90. Doğum gününde Zeki Müren anısına…” başlıkları öne çıkarıldı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Toplumsal Hafıza | Dünden bugüne CHP baskınları...
Toplumsal Hafıza | Dünden bugüne CHP baskınları...
Savaş baronlarının dolar oyunu!
Savaş baronlarının dolar oyunu!
Uçak mühendisi Tarık Kesekçi anısına...
Uçak mühendisi Tarık Kesekçi anısına...
ASELSAN mühendisleri nasıl öldürüldü?
"ASELSAN mühendisleri nasıl öldürüldü?"
Gezi’nin Türkiye’ye maliyeti 157 milyar dolar
"Gezi'nin Türkiye'ye maliyeti 157 milyar dolar"
Anketler ne diyor?
"Anketler ne diyor?"
Yunan adalarına dev “ABD çıkarması”
Yunan adalarına dev “ABD çıkarması”
Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan’a yapılan haksızlıklar
Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan'a yapılan haksızlıklar
Hoca mücahit ya da profesör merhum Erbakan anısına
"Hoca mücahit ya da profesör" merhum Erbakan anısına
Toplumsal Hafıza - Cumhuriyet’e giden yolda neler yaşandı?
Toplumsal Hafıza - Cumhuriyet'e giden yolda neler yaşandı?
Toplumsal Hafıza - Casuslar ve Türkiye!
Toplumsal Hafıza - Casuslar ve Türkiye!
Toplumsal Hafıza | Türkiye’de başlangıcı ve sonrasıyla koalisyonlu yıllar
Toplumsal Hafıza | Türkiye'de başlangıcı ve sonrasıyla koalisyonlu yıllar
Daha Fazla Video Göster