Toplumsal Hafıza - Dün ve bugün... Casuslar ve Türkiye!

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta Türkiye'nin 1994 yılında yaşadığı ve günümüze kadar izleri uzanan süreçler, Türkiye'de başlatılan sokak hareketlerinin arkasındaki isim George Soros'un bilinmeyenleri anlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından art arda gerçekleştirilen ajan operasyonlarının tüm detaylarının derlendiği programın 22 Ekim 2021 - Cuma günkü yayınlanan bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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