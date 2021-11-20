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Toplumsal Hafıza - Anketler ne diyor?

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Giriş: 20.11.2021 01:48
Güncelleme:20.11.2021 01:49
Haktan Uysal'ın sunumuyla ekrana gelen "Toplumsal Hafıza" programının bu haftaki konukları Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Kuran, Hukukçu Serkan Toper ve Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican oldu. Programda "Son yapılan anket çalışmaları siyasi atmosferi nasıl etkiliyor? Anketler gerçeği yansıtıyor mu? sorularına yanıt arandı. 19 Kasım 2021 Cuma akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Haktan Uysal'ın sunumuyla ekrana gelen "Toplumsal Hafıza" programının bu haftaki konukları Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Kuran, Hukukçu Serkan Toper ve Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican oldu. Programda "Son yapılan anket çalışmaları siyasi atmosferi nasıl etkiliyor? Anketler gerçeği yansıtıyor mu? sorularına yanıt arandı. 19 Kasım 2021 Cuma akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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