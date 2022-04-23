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Toplumsal Hafıza - 1929 krizi dünyayı nasıl etkiledi?

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Giriş: 23.04.2022 01:25
Güncelleme:23.04.2022 01:26
A Haber ekranlarında yayınlanan Toplumsal Hafıza adlı programda çok özel konulara değinildi. Programda Manda zihniyetinin sinsi planları ne? 2006 yılında neler yaşandı? 1929 krizi dünyayı nasıl etkiledi? Yavuz Sultan Selim'in siyasi hayatından neler var? Yeşil sahaların Baba Hakkı'sının hayatı... soru ve konularına yanıt arandı. İşte Toplumsal Hafıza'nın 22 Nisan 2022'deki bölümünün tekrarı...
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