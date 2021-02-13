Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi bu hafta (12 Şubat Cuma günü) “Toplumsal Hafıza” ile izleyicileriyle buluştu. Programın başlıca konu başlıkları; “Boksun yaşayan değeri: Cemal Kamacı, 2010’da neler oldu? Keskin virajlar yılı, İstanbul'a baharda gelen kış... '1987 kışı'nda neler yaşandı? İstanbul’un çöp dağlarına mahkum edildiği yıllar… İstanbul 'lağım suyu'na nasıl mahkum edilmişti? Hastalıklara esir bir kent! Bir zamanların 'çöp dağları', "İzmir'in hali ortada" Başkan Erdoğan: 35 yıl insan altyapı adına bir şey yapmaz mı? 1994: Türkiye’de yeni dönemin kapıları açılıyor… İstanbul’da belediyeciliğe “Erdoğan” damgası, 1994'te neler yaşandı? Ekonomide acı reçete: 5 Nisan kararları..., 1994'te neler yaşandı? Terör yine durmadı can aldı, Bir ozanın hikayesi: Cem Karaca… Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 17. Yılı, Afrin kahramanları anısına…” şekindeydi. İşte Toplumsal Hafıza’nın tamamı…

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