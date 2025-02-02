A Haber’de 1 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, “Mehmetçik hangi silahlarla destan yazıyor? Asırlık silahlar 23 yılda nasıl üretildi? Türk silahları nasıl engellenmek istendi? Türk mühendisleri nasıl unutturdular? Türkiye’nin füze teknolojisi rakipsiz mi? Yerli uçak fabrikaları neden kapandı? 15 Şubat’ta silah bırakılmazsa harekat mı? PKK 15 Şubat’ta silah mı bırakıyor? Gazze’de katliam yeniden mi başlıyor?” sorularına cevap arandı.

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