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Suriye’ye Çelik Kubbe mi kurulacak?

Suriye'ye Çelik Kubbe mi kurulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.05.2025 04:19
A Haber’de 24 Mayıs tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "Şara Erdoğan'dan ne istedi?, Suriye Türkiye'den hangi silahları alacak?, Türkiye nasıl bir Suriye ordusu kuracak?, İsrail Suriye'de iç savaş mı istiyor?, İsrail Suriye'yi ne şekilde parçalamak istiyor?, Suriye'ye Çelik Kubbe mi kurulacak? YGP-SDG ne zaman silah bırakacak?, Diplomasi çöktü mü? Füzeler konuşur mu?, Kritik günler İran'a operasyon mu geliyor?" sorulara yanıt arandı.
Suriye’ye Çelik Kubbe mi kurulacak?
Suriye’ye Çelik Kubbe mi kurulacak?
Suriye'ye Çelik Kubbe mi kurulacak?
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