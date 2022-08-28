28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Satır Arası - Vize alımında neden zorluk çıkarılıyor?

Satır Arası - Vize alımında neden zorluk çıkarılıyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2022 01:48
A Haber’de 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaşanan gıda krizi masaya yatırıldı. Programda  vize alımında neden zorluk çıkarılıyor? Atina neden yeniden saldırganlaştı?Libya'yı kimler neden karıştırıyor?  gibi sorularına yanıt arandı.
Satır Arası - Vize alımında neden zorluk çıkarılıyor?
Satır Arası - Vize alımında neden zorluk çıkarılıyor?
Satır Arası | Kısıtlı kaynaklar savaşa mı neden olacak?
Satır Arası | Kısıtlı kaynaklar savaşa mı neden olacak?
Satır Arası | Trump’ın evine FBI baskını
Satır Arası | Trump'ın evine FBI baskını
Satır Arası - ABD Çin ile savaşı göze alır mı?
Satır Arası - ABD Çin ile savaşı göze alır mı?
Dünyada nasıl bir satranç oynanıyor?
Dünyada nasıl bir satranç oynanıyor?
Satır Arası - Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti?
Satır Arası - Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti?
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası - CHP’de sığınmacı çatlağı mı?
Satır Arası - CHP'de sığınmacı çatlağı mı?
Satır Arası - 6’lı masada dengeler alt üst mü?
Satır Arası - 6'lı masada dengeler alt üst mü?
Satır Arası - Fahiş fiyat artışının nedeni ne?
Satır Arası - Fahiş fiyat artışının nedeni ne?
Satır Arası | Rusya ve Ukrayna savaşı ne zaman biter?
Satır Arası | Rusya ve Ukrayna savaşı ne zaman biter?
Satır Arası | Rusya Ukrayna’da “hipersonik füze” kullandı
Satır Arası | Rusya Ukrayna’da “hipersonik füze” kullandı
Daha Fazla Video Göster