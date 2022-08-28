Satır Arası - Vize alımında neden zorluk çıkarılıyor?

A Haber’de 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaşanan gıda krizi masaya yatırıldı. Programda vize alımında neden zorluk çıkarılıyor? Atina neden yeniden saldırganlaştı?Libya'yı kimler neden karıştırıyor? gibi sorularına yanıt arandı.