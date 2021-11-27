Satır Arası | Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte?

Satır Arası programının 27 Kasım 2021 tarihli yayını Gökhan Kurt’un sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet kimi adayı gösterecek? sorularına yanıt arandı. Satır Arası’na konuk olan eski bakan Bülent Akarcalı, AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Selami Kuran önemli yorumlarda bulundular. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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