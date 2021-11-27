28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Satır Arası | Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte?

Satır Arası | Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2021 23:20
Satır Arası programının 27 Kasım 2021 tarihli yayını Gökhan Kurt’un sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet kimi adayı gösterecek? sorularına yanıt arandı. Satır Arası’na konuk olan eski bakan Bülent Akarcalı, AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Selami Kuran önemli yorumlarda bulundular. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Satır Arası | Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte?
Satır Arası | Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte?
Kılıçdaroğlu kendi dönemiyle helalleşebilir mi?
"Kılıçdaroğlu kendi dönemiyle helalleşebilir mi?"
Satır Arası - Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu?
Satır Arası - Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu?
Satır Arası - Şehit yakınına küfreden Türkkan ihraç edilecek mi?
Satır Arası - Şehit yakınına küfreden Türkkan ihraç edilecek mi?
Satır Arası | CHP’nin tezkere karşıtlığının amacı ne?
Satır Arası | CHP’nin tezkere karşıtlığının amacı ne?
Satır Arası - Hedef seçilmiş hükümet mi?
Satır Arası - Hedef seçilmiş hükümet mi?
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Daha Fazla Video Göster