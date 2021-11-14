14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Satır Arası - Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu?

Satır Arası - Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2021 00:17
Güncelleme:14.11.2021 00:17
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber'de ekrana gelen 'Satır Arası' programında Gazeteci Metin Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Abdullah Güler,  İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Turgay Yerlikaya, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumlarda bulundu. Canlı yayında bu haftanın öne çıkan konuları konuşuldu. Programda Amerika'nın ayaklandırma projesi mi? Operasyonun Türkiye masasında kimler var? Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu? Küfrü topyekün örtbas çabası mı? İttifak stratejisi ne? sorularına yanıt arandı. 13 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan programın tekrarını yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz..
Satır Arası - Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu?
Satır Arası - Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu?
Satır Arası - Şehit yakınına küfreden Türkkan ihraç edilecek mi?
Satır Arası - Şehit yakınına küfreden Türkkan ihraç edilecek mi?
Satır Arası | CHP’nin tezkere karşıtlığının amacı ne?
Satır Arası | CHP’nin tezkere karşıtlığının amacı ne?
Satır Arası - Hedef seçilmiş hükümet mi?
Satır Arası - Hedef seçilmiş hükümet mi?
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Daha Fazla Video Göster