Satır Arası - Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber'de ekrana gelen 'Satır Arası' programında Gazeteci Metin Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Abdullah Güler, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Turgay Yerlikaya, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumlarda bulundu. Canlı yayında bu haftanın öne çıkan konuları konuşuldu. Programda Amerika'nın ayaklandırma projesi mi? Operasyonun Türkiye masasında kimler var? Türkiye karşıtı lobilerin yeni oyunu mu? Küfrü topyekün örtbas çabası mı? İttifak stratejisi ne? sorularına yanıt arandı. 13 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan programın tekrarını yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz..